Venerato a CN24: "Il Napoli segue Faraoni, ma dipende da Hysaj. A De Laurentiis e Gattuso piace Belotti. Milik partirà. Su Callejon e Mertens..."

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta durante 'Calcio Napoli 24 Live' per parlare delle ultime di mercato del Napoli.

“Faraoni? Un giocatore seguito, gli ottimi rapporti facilitano l'opzione. Un nome da tenere lì e capire il futuro di Hysaj. Azmoun? E' stato seguito ma non si è affondato il colpo. A De Laurentiis è sempre piaciuto Belotti, così come piace a Gattuso. Milik credo partirà. Mertens? I tempi dell'annuncio potrebbero slittare di un po', annuncio entro un mese. Biennale secco per lui. Callejon? Piace al Valencia, ma il Napoli cercherà ad aprile di lanciare l'ultima ciambella di salvataggio. Il suo agente sta cercando squadra in Spagna, l'offerta del Napoli è un anno secco con opzione per un altro anno legato alle presenze e stipendio secco di 3 mln. Credo che difficilmente resterà a Napoli. Cessioni? Milik ha chiesto di andare via. Al Napoli serve un killer d'area di rigore".