Napoli-De Paul, dall'Inghilterra sono sicuri: due club di Premier League sull'argentino, l'Udinese fissa il prezzo

Notizie calciomercato Napoli. Rodrigo De Paul continua ad essere uno degli obiettivi del Napoli in vista della prossima sessione estiva. Il centrocampista dell'Udinese, tuttavia, sembra aver attirato le attenzioni di diversi club europei.

Calciomercato Napol, De Paul corteggiato da club di Premier

Secondo quanto riportato dal The Sun, lo stesso De Paul sarebbe entrato nel mirino di Leeds e Liverpool: i tecnici Bielsa e Klopp ne ammirano le capacità, avendo indicato il profilo bianconero tra i possibili obiettivi. Secondo le indiscrezioni diffuse dai colleghi inglesi, l'Udinese non vorrebbe però privarsi del giocatore per meno di 40 milioni di euro.