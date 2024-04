Napoli, da decidere il futuro di Gollini: fissato il prezzo per il riscatto dall'Atalanta

Calciomercato Napoli - Nella prima squadra attuale del Napoli ci sono tre giocatori arrivati in prestito - tra il calciomercato estivo e la successiva finestra di gennaio - sui quali la società azzurra può godere di un diritto di riscatto in proprio favore: Gollini, Dendoncker e Traorè.

Futuro Gollini: diritto di riscatto per il Napoli

Concentriamoci sul primo, ovvero Pierluigi Gollini: Già approdato a Napoli nel gennaio 2023 (in uno scambio di portieri che portò Sirigu alla Fiorentina) e laureatosi pure campione d'Italia nella passata annata calcistica, l'estremo difensore in estate è prima rientrato all'Atalanta per poi fare ritorno al Napoli, sempre con la stessa formula: prestito con diritto di riscatto.

L'Atalanta anche nella scorsa estate fissò un prezzo alto, per cui il Napoli chiese e ottenne ancora una volta la formula del prestito con diritto. Questa volta è fissato a circa 8 milioni di euro. Sono comunque tanti per un secondo portiere, per questo il Napoli nei prossimi mesi dovrà decidere anche il futuro della porta azzurra: resta o va via Meret? Si punterà o meno su Caprile, in prestito ad Empoli? E di conseguenza, verrà scelto Gollini come vice? Nei prossimi mesi ne sapremo di più.