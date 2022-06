Radio mercato bisbiglia di nuovi appuntamenti per oggi, una giornata piena di opportunità e di contatti tra i club. Come quello tra Monza e Cagliari, con un menu molto ricco, per diversi ruoli oltre a quello di Cragno. Si tratta dell’eventuale interesse dei brianzoli per il duttile centrocampista uruguaiano Nandez, sul quale va segnalato forte il Napoli. A riportarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport