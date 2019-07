Montefusco: "Serve più Icardi di James Rodriguez. Al Napoli avrei visto bene anche De Rossi"

L'ex tecnico Vincenzo Montefusco è tornato sulle vicende del Napoli a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Su James Rodriguez

"Io per l'economia della squadra prenderei Icardi invece che lui .Serve una vera prima punta. Poi però bisogna capire chi giocherà in mezzo al campo. Il ruolo di James nella rosa del Napoli ci può essere qualcun'altro. De Rossi? Peccato sia andato al Boca, serviva uno come lui. Serve il centrocampista che ragioni di più ma che non sia Ruiz o Zielinski. Serve qualcuno che corre a centrocampo. Poteva prendere Veretout. Anche con la Cremonese si è visto che hai preso tre gol e diverse occasioni. Non può allenare Ancelotti dieci Primavera. Deve pretendere di avere una buona parte della squadra".