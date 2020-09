Repubblica - Milik ufficialmente fuori dal progetto, il Napoli cala le pretese: ecco la nuova richiesta di ADL

Calciomercato Napoli - E' rottura totale tra Arkadiusz Milik e il club partenopeo. Come riferisce La Repubblica oggi in edicola, ormai il solco è così profondo che non c'è possibilità di riconciliazione tra le parti. L'attaccante polacco è fuori dal progetto e a ufficializzarlo è stato lo stesso Gennaro Gattuso venerdì al termine dell'amichevole col Pescara.

Mercato Napoli, cala la richiesta per Milik

Sullo sfondo resta sempre il triangolo con Roma e Juventus che vede in ballo anche Edin Dzeko. Ecco quanto si legge direttamente dal giornale: