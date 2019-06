Auriemma: "Accordo Manolas-Napoli, pronto un altro colpo da novanta: partito l'assalto al gigante Milenkovic!"

Ultimissime calcio Napoli - Il conduttore di 'Si Gonfia la rete' su Radio Marte e firma di TuttoSport Raffaele Auriemma ha scritto un editoriale per il portale SportMediaset sul mercato del Napoli

"L’insidia Sarri potrebbe arrivare prima sul mercato e poi dal campo di gioco. Sarebbe un’amarezza ancora più grande per i tifosi del Napoli, già traditi (non tutti) della scelta di allenare la Juve, se l’ormai ex Comandante chiedesse ad Agnelli di facilitargli il compito del lavoro sull’assetto difensivo, prendendo dal Napoli non solo Hysaj, ma anche (e soprattutto) Koulibaly. Non sarà facile, perchè il Napoli si opporrebbe con tutte le energie a questa cessione che avrebbe del clamoroso e solo se lo stesso senegalese annunciasse il desiderio di cambiare aria, dietro il pagamento di Madame di un indennizzo che non sia inferiore ai 130 milioni di euro. Allora non è da escludere che possa esserci nel club azzurro una mini rivoluzione tecnica, soprattutto in difesa.

Per il dopo Albiol, ormai certo il suo trasferimento al Villarreal dietro il pagamento della clausola, e malauguratamente anche di Koulibaly, il ds Giuntoli sia sta attivando per arrivare a due pezzi da novanta. A cominciare da Kostas Manolas, il 28enne greco con il quale c’è già l’accordo economico con il suo agente Raiola, un quadriennale da 3,5 milioni più bonus a stagione; negli ultimi giorni è partito anche l’assalto a Nicola Milenkovic, 21enne serbo della Fiorentina, un colosso da 1,95 e 90 chili di peso per dare ancora più forza al reparto arretrato.

E poi James Rodriguez, per il quale De Laurentiis è disposto ad attendere fino all’ultimo giorno di mercato, sperando che non ci siano altre società a bussare alla porta del Real per acquistare il suo cartellino. Il patron azzurro vuole accontentare Ancelotti, senza però svenarsi e prendere il colombiano con il prestito di un anno, con diritto di riscatto e dietro il pagamento di 10 milioni alle merengues.

Per Lozano, invece, oltre al problema dei diritti di immagine ancora nelle mani degli ex agenti messicani, resta l’insidia del Manchester United alla quale si è aggiunta anche quella del Psg. Parigini che hanno allungato gli occhi anche su un altro calciatore che piace al Napoli, Veretout, per il quale si è mosso di recente anche il Lione.

E Insigne? Anche lui andrà via solo dietro il pagamento di un prezzo non inferiore ai 100 milioni di euro e, qualora si verificasse questa ipotesi, sarebbe pronto l’assalto a Mauro Icardi. Sarà un’estate di fuoco..."