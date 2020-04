Mertens-Napoli, Gazzetta: l'entusiasmo è scemato, non c'è accordo con De Laurentiis! Inter in agguato, la situazione

Notizie Calcio - L'attaccante belga Dries Mertens ha incontrato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis prima che il coronavirus bloccasse movimenti e calcio, ma l’entusiasmo dell’ambiente napoletano dei giorni seguenti al confronto è andato via via scemando, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Giocatore e presidente non hanno un accordo, bloccato anche dalle questioni legali post “ammutinamento”, che ADL non intende archiviare. Mertens guadagna 4 milioni e ne chiederebbe 5, è molto legato alla città di Napoli, cosa che potrebbe fargli preferire una destinazione all’estero. Sull’altro piatto della bilancia c’è però la possibilità di continuare in un campionato a cui si adatta bene e la possibilità di giocare all'Inter con il compagno di nazionale e amico Lukaku"