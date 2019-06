ULTIM'ORA - Calciomercato Napoli, prosegue la trattativa per Manolas: dialoghi in corso, la Roma intanto sblocca altre due cessioni

Calciomercato Napoli - Ultime notizie sul calciatore dell'AS Roma Manolas al Napoli! Aurelio De Laurentiis ha raggiunto l'accordo con la Roma per il difensore greco. Ora manca quello con Manolas. Incontri continui tra Cristiano Giuntoli e Mino Raiola per limare gli ultimi dettagli. Intesa tra la Roma e Diawara. Ecco quanto riportato da Calcio Napoli 24.

Calcio Napoli mercato - La trattativa tra Kostas Manolas e il Napoli per la firma del contratto che quasi certamente andrà a siglare il difensore greco non è finita. Secondo Sky Sport, infatti, ci sono ancora dei dialoghi in corso per arrivare all'accordo definitivo e la Roma attende.