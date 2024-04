Calciomercato Napoli, sarà rivoluzione in estate e questo ribaltone potrebbe partire dal reparto più in difficoltà in assoluto: la difesa.

Mercato Napoli, rivoluzione in difesa con 3 addii

Come infatti riporta Il Matttino oggi in edicola, potrebbero lasciare quasi tutti i centrali attualmente a disposizione. Natan e Leo Ostigard infatti andranno via ma a questi potrebbe aggiungersi anche Juan Jesus. Significherebbe dunque trovare tre sostituti quest'estate: scenario arduo ma forse inevitabile.