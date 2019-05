De Laurentiis a caccia di tesoretto: da tre esuberi possono arrivare circa 30mln

Ultimissime calcio Napoli - L’indicazione del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è molto chiara: prima di acquistare sul mercato, bisognerà vendere. Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"In effetti, dalla cessioni il presidente vorrebbe ottenere il capitale da poter rinvestire nelle operazioni di rafforzamento dell’organico. In giro per l’Italia, comunque, ci sono diversi giocatori in prestito che rientreranno a fine mese. Si tratta di Inglese, Rog, Sepe, tra i più rappresentativi, le cui cessioni potrebbero garantire una trentina di milioni. Insomma, in casa Ssc Napoli le idee sono abbastanza chiare. Il problema, fin qui, è stato realizzarle"