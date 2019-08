Mercato Napoli, non solo Lozano: buone notizie per James e tentativo per Icardi

Ultimissime Calcio Napoli - Hirving Lozano e non solo. Come infatti riferisce La Repubblica oggi in edicola, l'attaccante messicano non sarà l'unico colpo della SSC Napoli in attacco. James Rodriguez, piuttosto, resta sempre nel mirino del club. E dalla Spagna sono sicuri che l’Atlético Madrid potrebbe virare su Rodrigo dal Valencia, il che aprirebbe le porte ad e non solo. Come infatti riferisce La Repubblica oggi in edicola, l'attaccante messicano non sarà l'unico colpo dellain attacco.piuttosto, resta sempre nel mirino del club. E dalla Spagna sono sicuri che l’Atlético Madrid potrebbe virare su Rodrigo dal Valencia, il che aprirebbe le porte ad Aurelio De Laurentiis che punta sempre al prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Napoli, Icardi resta nel mirino

Sullo sfondo resta poi anche Mauro Icardi, il numero 9 ideale per la squadra di Carlo Ancelotti. Ma tutto dipenderà dalla decisione del giocatore, il quale sta cercando di capire cosa succederà con la Juventus, da sempre in cima alla lista delle sue preferenze, e non è esclusa l'ipoesi Roma, con James Pallotta pronto a imbastire uno scambio con soldi più Edin Dzeko come contropartita tecnica.