Mercato Napoli, CdS rivela: Non solo Manolas, Veretout e Mancini gli altri due promessi sposi!

Calciomercato Napoli, non solo Manolas, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport ci sarebbero altri due promessi sposi del Napoli: Jordan Veretout della Fiorentina e il talento dell'Under 21 Gianluca Mancini dell'Atalanta.

Ma Manolas e Diawara aprono anche altri scenari, nei quali sarà lecito tuffarsi: a Fonseca manca un difensore centrale titolare, adesso, e il giovanissimo Gianluca Mancini dell’Atalanta è il più serio indiziato per arricchire l’organico e le chiacchierate esplorative di qualche settimana fa ora possono decollare più concretamente; mentre al Napoli manca un centrocampista e Jordan Veretout (26), sul quale anche Milan e Roma sono in corsa, non chiede altro, e da mesi, che calarsi in una città che lo ha stregato e nella quale, in vacanza, ha chiesto persino alla propria compagna di sposarlo. Ci sono matrimoni che bisogna necessariamente fare... E pure Mancini e Veretout sono promessi sposi".