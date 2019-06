Mercato Napoli - Lozano, Ilicic e De Paul gli obiettivi, i sogni restano Rodrigo e James Rodriguez!

Ultimissime calcio Napoli - Il mercato del Napoli continua. Le parole del presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, sono chiarissime e non lasciano spazio a interpretazioni fantasiose. «Di attaccanti ne abbiamo tanti, prima di decidere chi comprare e non comprare bisognerà capire chi vendere. Il terzino destro l'abbiamo già preso, ora servono un attaccante e un terzino sinistro, ma solo in caso di uscita di uno dei calciatori a nostra disposizione».

Annunciato proprio ieri il primo acquisto (Giovanni Di Lorenzo) ora il Napoli è a lavoro per un grande colpo e ha tutta l'estate davanti. Come riporta Il Mattino in lista di sbarco c'è certamente Ounas, mentre Verdi potrebbe giocarsi ancora qualche altra carta per ottenere la conferma. Discorso diverso per i tre big: Milik, Mertens e Insigne. Il polacco è un punto fisso. Carlo Ancelotti ha detto a più riprese che l'attaccante del futuro del Napoli sarà Arek, mentre Mertens e Insigne hanno giurato fedeltà alla maglia azzurra. A loro, però, si potrebbe aggiungere un quarto nome di spicco. Da questo punto di vista l'operazione che sembra più avanzata è quella con Ilicic, che però deve convincere l'Atalanta a lasciarlo andare via. Poi ci sono le alternative, come De Paul dell'Udinese e Lozano del Psv.

A centrocampo il Napoli può contare sul «Sì» di Veretout, mentre in difesa si cerca ancora un altro terzino. Questo perché Mario Rui (così come vale per Hysaj sull'altra fascia) è in uscita e occorrerà sostituirlo. Il nome più caldo resta quello di Hernandez del Real Madrid, mentre si sono raffreddate momentaneamente le piste che portano a Castagne dell'Atalanta e Trippier del Tottenham.

I sorgni restano sempre quelli legati a Rodrigo e James Rodriguez. I contatti con gli entourage di entrambi sono stati avviati, ma il Valencia ha fatto sapere di non volerne nemmeno parlare per meno di 70 milioni di euro, mentre il Real Madrid è anche disposto a lasciar andare James - che è ai margini del progetto di Zidane - ma il colombiano a quel punto dovrebbe abbassare di molto le pretese legate al suo ingaggio stagionale.