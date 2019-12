Mercato Napoli, ecco l’identikit dell’obiettivo: c'è una figura che manca numericamente in mezzo al campo

Napoli calciomercato - C’è un identikit ben preciso per il mercato del Napoli nel prossimo gennaio, però ancora non basta secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Cercasi centrocampista, possibilmente regista, preferibilmente universale, un play che sappia dettare i tempi ma che fuga anche da scudo dinnanzi alla difesa; un uomo che abbia un vissuto, un bel po’ di partite alle spalle ma anche un futuro che possa consentire di specchiarsi nell’orizzonte, per il momento terso. C’è un buco là in mezzo, si vede e si sente, è una figura che manca, anche numericamente, e che deve consentire di attraversare quel che resta del campionato, ma anche la Champions (di cui si conoscerà l’avversario in giornata) e la coppa Italia, perché a Napoli non si butta l’acqua sporca con dentro il bambino”