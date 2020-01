Mercato Napoli, annuncio a sorpresa di Gattuso

Calciomercato Napoli le ultimissime sulle trattative in entrata, Rino Gattuso nel post partita col Perugia sia ai microfoni di Rai Sport che in conferenza stampa ha annuncia che il mercato Ssc Napoli in entrata è praticamente chiuso e che dopo Lobotka non si aspetta praticamente nulla

Acquisti Napoli, annuncio a sorpresa di Gattuso