Mario Rui continua a rifiutare soluzioni, ha detto 'no' anche alla proposta dell'Istanbul Basaksehir

Calciomercato SSC Napoli - Il terzino sinistro portoghese del Napoli Mario Rui continua a rifiutare soluzioni, ha detto no anche alla proposta turca dell'Istanbul Basaksehir. A riferirlo è il Corriere del Mezzogiorno.

Mario Rui fuori rosa Napoli, rifiutate tutte le offerte

L'estero lusitano, come raccontato da CalcioNapoli24, ha rispedito al mittente tutte le proposte pervenute sul tavolo del ds Giovanni Manna e sondate dal suo agente Mario Giuffredi.

In principio c'era il desiderio di tornare in Portogallo, ma nessun club della Primeira Liga si è fatto concretamente avanti per assicurarsi il suo cartellono. Da qui il tentativo dell'entourage di trovare altre soluzioni. E ci è riuscito, ma Mario Rui le ha rifiutate tutte.

Prima il Valladolid, poi il Nizza, l'Aris Salonicco (super contratto triennale) ed infine il Lille in Europa (quest'ultimi parteciperanno anche alla prossima Champions League). Poi last minute si era aperta la pista in Sudamerica, dove il Sao Paulo ha messo incredibilmente a sul tavolo un contratto molto più ricco rispetto ai 2 mln netti annuali percepiti col Napoli, ovvero 5 milioni e 600 mila euro in due anni e mezzo. Niente da fare.

Mario Rui non solo ha detto NO ma ha staccato nel vero senso della parola il telefono. Negli ultimi giorni, infatti, vani sono stati i tentativi sia del club azzurro sia del suo entourage a convincerlo ad accettare una nuova destinazione. Il 'professore' si è reso irreperibile ed ora rischia seriamente di allenarsi per due anni da solo ed essere abbandonato anche dalla sua stessa scuderia che non ha gradito per niente l'atteggiamento poco professionale. Si vocifera anche che possa scaricarlo in stile Veretout ai tempi della Roma, in virtù di una sorta di codice etico 'non scritto' adottato dalla MARAT. Tolleranza zero. Per la serie c'eravamo tanto amati...