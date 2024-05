Mario Hermoso-Napoli, DAZN - Manna è forte sul difensore, spunta l'incontro a Madrid!

Calciomercato SSC Napoli - Il giornalista esperto di mercato di DAZN, Orazio Accomando, via X aggiorna sulla trattativa Mario Hermoso-Napoli. Si tratterebbe di un colpaccio a parametro zero: il difensore 28enne spagnolo (valutazione Transfermarkt di 25 milioni di euro) si libera gratis dall'Atletico Madrid. Infatti, lo spagnolo non ha rinnovato col club di Liga e ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2024: è quindi libero di firmare con una nuova squadra.

Calciomercato Napoli: incontro con Mario Hermoso

Il difensore che lascia l'Atletico Madrid è nel mirino del Napoli, il collega di DAZN su Mario Hermoso scrive:

"ESCLUSIVA - Come anticipato, il Napoli è forte su Mario Hermoso, su cui c'è anche il forte interesse della Roma, oggi più indietro rispetto agli azzurri. Settimana prossima decisiva: in programma incontri a Madrid, in cui entourage giocatore valuterà le offerte arrivate".

Atletico Madrid: Mario Hermoso

Ieri sera, il collega di DAZN scriveva: