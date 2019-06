Manolas al Napoli, Repubblica avverte: "La Roma ha fatto un pensierino su Mertens: arriva la decisione di Ancelotti"

Ultimissime calciomercato: Manolas al Napoli è l'ultimo tormentone dell'estate che sta per cominciare. Il Napoli punta al difensore della Roma per sostituire l'imminente partenza di Albiol e le trattative sono già avviate.

MANOLAS AL NAPOLI

L'edizione odierna di Repubblica scrive su Manolas ed il Napoli: "Napoli fa sul serio per Kostas Manolas. È lui il primo campione individuato da Carlo Ancelotti per sostituire il partente Raul Albiol, ormai destinato al Villarreal. I contatti con Mino Raiola, agente del difensore centrale greco, sono andati a buon fine. Manolas è intrigato dal progetto Napoli e la strada verso un’intesa è di fatto spianata. L’ipotesi affascina molto il 28enne nazionale greco, pronto a dire sì alla maglia azzurra. Con Koulibaly, del resto, costituirebbe una coppia di altissimo livello. Ora serve l’ok della Roma per definire un affare che consentirebbe al Napoli di rinforzarsi nel reparto arretrato con un giocatore di sicuro affidamento. Manolas ha una clausola rescissoria di 36 milioni di euro ed è partita la trattativa tra i due club. La Roma non vorrebbe fare sconti e pretenderebbe l’intero importo previsto dal contratto. La SSC Napoli, dal canto suo, propone delle alternative in modo da risparmaire qualcosina. La prima è Amadou Diawara che sembra aver concluso il suo ciclo in maglia azzurra. La Roma avrebbe fatto un pensierino a Dries Mertens, ma naturalmente il belga è ritenuto incedibile da Carlo Ancelotti"