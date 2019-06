Manolas-Napoli, Sportitalia: summit tra Giuntoli e Raiola a Montecarlo, non sono previste sorprese

Calciomercato Napoli - Il Napoli cerca l'accordo con Manolas! E' questo quanto riportato dal collega di Sportitalia Alfredo Pedullà ed evidenziato da Calcio Napoli 24. Accordo con l'AS Roma per Manolas! con Diawara che andrà proprio all'As Roma calcio. Aurelio De Laurentiis ha definito gli ultimi dettagli con la Roma, ora si limano i dettagli col difensore greco. Cristiano Giuntoli e Mino Raiola sono allo stesso tavolo per risolvere tutto e definire un super affare.

Manolas al Napoli, incontro tra Giuntoli e Raiola!

Manolas si avvicina a vestire la maglia del Napoli: in questo momento Giuntoli e Raiola stanno parlando per chiudere l'affare. Il difensore greco potrebbe diventare il secondo acquisto di questa sessione estiva di mercato. Ecco quanto riportato da CalcioNapoli24 dal Tweet di Alfredo Pedullà: "Giuntoli-Raiola, summit a Montecarlo per Manolas-Napoli: non sono previste sorprese".

Calciomercato.com aggiunge sull'affare: "Il nodo tra il Napoli e Manoals non è legato all'ingaggio del giocatore, che andrà a percepire 4,5 milioni netti a stagione. Sotto questo punto di vista nessun problema, con il vero nodo che è legato ai diritti d'immagine. Come spesso accade quando il Napoli è parte di una trattativa, infatti, ci sono da sciogliere diversi problemi legati a questo tema tanto caro ai giocatori. L'affare comunque non è in bilico al momento e, anzi, continua ad esserci grande ottimismo"