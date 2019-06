Alvino: "Prima le visite mediche poi l'annuncio via Twitter: Kostas Manolas è il secondo acquisto del Napoli"

Calciomercato Napoli, il direttore di Tv Luna Carlo Alvino tramite i social ha annunciato l'arrivo di un altro rinforzo per la Ssc Napoli

Calcio mercato Napoli, Manolas in arrivo

"Prima le visite mediche più il tanto sospirato annuncio ufficiale attraverso Twitter. Kostas Manolas è il secondo acquisto del Napoli. Keep calm and carry on. Avete dubitato uomini di poca fede. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!"

Fotomontaggio Kostas Manolas Ssc Napoli

L'esperto mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, stamattina ai microfoni di CalcioNapoli24.it aveva dato cifre, dettagli e info sull'arrivo del greco in Italia

"Definito in tarda notte accordo tra l'As Roma e la Ssc Napoli per la doppia operazione Manolas-Diawara. Il Napoli verserà in totale queste cifre: 13 milioni più 2 di bonus alla Roma e l'intero cartellino di Amadou Diawara, valutato a bilancio 23 milioni. Cifre confermate da fonti autorevoli. Manolas firmerà a breve un contratto di 5 anni con gli azzurri a 3.5 mln di euro piu 500.000 di bonus a stagione. Altri 2 milioni li incasserà dalla Roma come previsto dalla sua clausola. Il greco potrebbe sottoporsi alle visite mediche lunedì mattina a Villa Stuart. È atteso a Dimaro verso il 12 di luglio. Non prima. Diawara si è legato alla Roma per 5 stagioni. 2.5 milioni di euro compresi di bonus garantiti al neo giallorosso. Tutto risolto dopo 3 giorni febbrili. Manolas è un tesserato partenopeo

Il presidente del Pannaxiakos non nasconde la sua felicità per l’imminente trasferimento del greco in azzurro: “Qui è l’idolo dei bambini - racconta Mixalis Aggelis ai microfoni di CalcioNapoli24.it - e da oggi in poi tutti tiferanno per il Napoli e non più per la Roma. Ora sta vivendo qui l’attesa del trasferimento, continua ad allenarsi duramente. E penso proprio che fonderemo un Napoli fan club qui, perché in tanti tifano per la squadra azzurra. È un onore che Kostas sia uno dei membri del nostro club”