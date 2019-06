Manolas e Diawara, Il Messaggero: la Roma contabilizzerà le due operazioni in due bilanci diversi

L'edizione odierna de Il Messaggero racconta il doppio affare Manolas e Diawara tra Napoli e Roma: "Napoli-Manolas e Inter-Dzeko ci siamo. La Roma è pronta a privarsi del greco e del bosniaco. Che qualcosa si fosse sbloccato sul versante del difensore, s'è intuito ieri pomeriggio quando a margine di un evento tenutosi alla Camera dei Deputati, per la prima volta De Laurentiis ha messo da parte le strategie di comunicazione adottate negli ultimi tempi (per abbassarne il costo), lasciando spazio all'ottimismo: «Le grandi squadre nascono da una grande difesa. Manolas e Koulibaly potrebbero essere una grande accoppiata». Condizionale che già in giornata è destinato a venire meno. C'è l'intesa tra i due club: il difensore sarà valutato 34 milioni (la plusvalenza è di 29,2). Alla Roma finirà invece Diawara. Valutazione, quella del centrocampista, che si aggira sui 18 milioni. Operazioni destinate a finire su bilanci diversi".