Malumore Lukaku, vuole Napoli! CorSport: Conte lo aspetta, spunta un gesto fatto durante l'Europeo

Calciomercato SSC Napoli - L'attaccante belga del Chelsea Romelu Lukaku non sembra di buon umore, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Mercoledì a Stoccarda Romelu Lukaku ha deciso di saltare la zona mista dopo le partite, passando sotto una transenna elastica e avviandosi verso il pullman:

"Probabilmente la sua scarsa serenità dipende dall’incertezza sul futuro. Dopo 21 gol in una stagione opaca con la Roma, Lukaku torna di proprietà del Chelsea che non lo vuole.

Lui vorrebbe andare al Napoli, dove lo aspetta Conte in caso di partenza di Osimhen. Intanto gli ha messo un like su Instagram, giusto per mandare un segnale, poi si vede"