L'Atalanta piomba su Malinovskyi, Gazzetta - Il Genk chiede non meno di 20 milioni

Ultimissime calciomercato - Il nome di Ruslan Malinovskyi era stato accostato anche al Napoli nelle ultime settimane. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul centrocampista ora ci sarebbe l'Atalanta:

"Il presidente del Genk Peter Croonen inizialmente ha chiesto 20 milioni: negli scorsi giorni la differenza tra domanda e offerta si è ridotta. L’ucraino ha un contratto valido fino al 30 giugno 2022.

Da registrare una serie di telefonate tra l’Atalanta e l’entourage del ragazzo, in vacanza dopo aver concluso un 2018-2019 importante: 51 presenze in tutte le competizioni, 16 gol e altrettanti assist, con l’Ucraina in campo 180’ tra il 5-0 alla Serbia (7 giugno) e l’1-0 sul Lussemburgo di lunedì, schierato mediano nel 4-2-3-1 del c.t. Shevchenko.

Il primo match ufficiale del nuovo Genk sarà la Supercoppa belga contro il Mechelen, in programma il 27 luglio. Chance sul possibile impiego di Malinovskyi? Esprimersi è un azzardo, di certo la trattativa va spedita"