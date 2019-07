ESCLUSIVA - Mercato Napoli, scatta il piano B: chiesto Malcom in prestito, ma Zenit ed Everton offrono oltre 40 mln

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi - Il ds partenopeo Cristiano Giuntoli continua a darsi da fare per dare ad Ancelotti un nome di spicco. Dopo l'affare sfumato in extremis col Lilla per Nicolas Pépé e le difficoltà ad arrivare ad James Rodriguez gli azzurri hanno messo in atto il piano B.

Mercato Napoli, problemi per James: scatta il piano B

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli 24, la dirigenza azzurra avrebbe chiesto al Barcellona, Malcom in prestito. Risposta negativa del Barcellona che vuole vendere il giocatore solo a titolo definitivo e liberare un posto da extracomunitario in rosa. Inoltre, sarebbe molto vicina la chiusura dell'affare per il passaggio del brasiliano in allo Zenit per 45 milioni bruciando l'Everton che ha offerto 40. Il Barcellona valutava il cartellino del giocatore 50 milioni, e i primi contatti con il Napoli sono risalgono ad una ventina di giorni fa.Il presidente dello Zenit, Alexander Metvedev, ha rilasciato a riguardo le seguenti dichiarazioni: