Malcom, l'agente: "Napoli squadra importante! Non si sa mai, ma al momento non è una pista calda" [ESCLUSIVA]

Ultimissime notizie Napoli calciomercato. Ieri sera con grande sorpresa Tuttomercatoweb ha accostato Malcom al Napoli.

Malcom è un attaccante brasiliano del Barcellona, acquistato solo l'anno scorso dal Bordeaux, e che quest'anno con la maglia blaugrana ha totalizzato 22 presenze e messo a segno 4 gol. Stando alle indiscrezioni riportate, Malcom sarebbe stato individuato da Giuntoli ed Ancelotti come il profilo migliore per sostituire l'eventuale mancato arrivo di James Rodriguez.

MALCOM NAPOLI: NESSUNA TRATTATIVA

Per fare luce sul supposto interesse della SSC Napoli per Malcom, quest'oggi abbiamo intervistato in esclusiva Miki Boraoui, suo procuratore. L'agente è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante "Calcio Napoli 24 Live" trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato Napoli. Durante l'intervista, Baraoui ci ha svelato l'interesse del Napoli per Meriah.

Ecco quanto dichiarato da Boraoui ai Calcio Napoli 24 a proposito di Malcom: "Il Napoli è una squadra importante, vediamo se può nascere qualcosa con Malcom: il calcio è imprevedibile. In questo momento il Napoli non è una pista molto calda, ci sono altri interessi, ma nel calcio non si sa mai...".

Insomma, è probabile che ci siano stati contatti tra le parti, probabilmente per sondare la disponibilità alla trattativa, ma per il momento tra Napoli e Malcom c'è ancora molta distanza e non sembra una trattativa concreta.