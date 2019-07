Meriah, l'agente annuncia: "Appuntamento col Napoli, siamo vicini all'accordo! Ecco il costo dell'operazione" [ESCLUSIVA]

Ultimissime Calciomercato Napoli. Yassine Meriah nuovo acquisto della SSC Napoli? Una notizia inaspettata, che abbiamo raccolto in diretta su Calcio Napoli 24 Tv, tra lo stupore generale in studio, attraverso le parole del suo agente Miki Boraoui.

Yassine Meriah è un difensore centrale, all'occorrenza utilizzato anche come mediano davanti alla difesa o come terzino destro, che gioca attualmente nell'Olympiakos, in Grecia. Di nazionalità tunisina, Meriah ha alle spalle una grande esperienza con la maglia della sua Nazionale. Pur avendo 26 anni, è approdato nel calcio europeo soltanto l'anno scorso, quando è stato acquistato per meno di 2 milioni di euro.

Meriah al Napoli? L'agente di sbilancia in diretta

Miki Boraoui, agente di Malcolm e Meriah, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato Napoli.

Ecco quanto dichiarato da Boraoui ai CN24:

"Interesse del Napoli per Malcom? E' una squadra importante, vediamo: il calcio è imprevedibile. In questo momento non è una pista molto calda, sono altri gli interessi ma nel calcio non si sa mai... Appuntamento col Napoli? Si, incontrerò il Napoli ma non per parlare di Malcom: vedrò il Napoli a breve per Yassine Meriah. E' un difensore tunisino, centrale del'Olympiacos: pista molto calda e potremmo essere vicini ad un accordo. Posso dire che è una trattativa molti vicina alla conclusione. Prezzo? Quattro milioni. Altri club? In Italia no; in Francia c'è solo il Marsiglia e un paio in Premier. Onyekuru? Difficile trattarlo in questa finestra di mercato".

Yassine Meriah

Meriah, qualora l'affare dovesse andare veramente in porto, arriverebbe dunque a completare lo scacchiere difensivo di Carlo Ancelotti, ma non è escluso che al suo arrivo possa seguire una cessione nel reparto.