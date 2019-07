TMW - Napoli, sa salta James c'è Malcom del Barcellona: è lui il piano B di Ancelotti!

Calciomercato Napoli - Malcom del Barcellona in uscita. L'attaccante è finito nel mirino del calcio Napoli. Come riporta Tuttomercatoweb, se 'salta' l’obiettivo James Rodriguez, il Napoli punterebbe su Malcom. Un rinforzo top, promesso alla piazza e a Carlo Ancelotti.

Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb ed evidenziato da Calcionapoli24:

Per questo Cristiano Giuntoli sta lavorando proprio in queste ore per cercare un’alternativa al crack colombiano del Real Madrid. Il nome è fissato e i contatti sono già partiti: si tratta di Malcom, brasiliano ex Bordeaux che può lasciare il Barcellona. Serve un’offerta importante per convincere il club di Bartomeu ma il Napoli lavora già al piano B a James: Malcom del Barça...