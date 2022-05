Footmercato fa il punto sul mercato sugli esterni d'attacco del Milan e spiega che oltre a tante società di Premier League, anche i rossoneri seguono da vicino la pista di Jesse Lingard. L'inglese è in scadenza di contratto col Manchester United e si libererà a zero ma non sarebbe l'unico: sempre a Manchester, sponda City, il sogno sarebbe rappresentato da Riyhad Mahrez. Vogliono fare dell'algerino la figura di spicco del loro nuovo progetto. A riportarlo è Tmw.