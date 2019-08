Tuttosport - Lukaku una possibilità, Milik il calciatore da proporre! ADL distoglie l'attenzione da James, Icardi e Lozano

Calcio mercato Napoli - Il Napoli si dimostra una squadra solida anche a Marsiglia, in attesa del botto finale di mercato. Come riportato da Tuttosport, dopo il colpo Fabian Ruiz dello scorso anno, questa volta tocca invece ad Elmas. Il macedone classe ‘99 e utilizzato da Ancelotti nella formazione titolare contro il Marsiglia, ha lasciato a bocca aperta solo quelli che non erano ancora a conoscenza del suo talento.

"Stiamo valutando anche altri”, ha detto il patron azzurro a Marsiglia. Probabilmente una strategia per distogliere l’attenzione dal terzetto Icardi, Lozano, James Rodriguez e sui quali la caccia è sempre aperta. Nulla però va escluso, avendo il Napoli liquidità e calciatori come contropartita. Allora il nome di Lukaku resta una possibilità, dopo il fallimento dello scambio con la Juventus per Dybala, mentre l’Inter non ha ancora la liquidità per soddisfare lo United che ha bisogno di un attaccante entro la chiusura del mercato in Premier (8 agosto).

Il Napoli, invece, ha la liquidità e anche il nome da proporre, Milik. Il nodo resta quello dell’ingaggio per un bomber che oggi guadagna 9 milioni netti a stagione. Allora i nomi di Werner, Zaha, De Paul o Everton Soares del Gremio sarebbe un errore se venissero depennati dai media, essendo parte di una lista per l’eventuale piano B. Intanto il Napoli sa di essere forte anche così, tanto da non tremare di fronte al Barcellona. La gara di giovedì servirà come prova generale per il campionato.