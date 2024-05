L’Équipe - Napoli su Theate, è sfida a Stoccarda e un club arabo! Il Rennes fissa il prezzo per cederlo

Arthur Theate, come molti giocatori dello Stade Rennais, sta valutando il suo futuro: secondo un rapporto de L’Équipe in Francia, il Napoli sarebbe interessato al difensore belga ex Bologna.

Napoli su Theate

Dopo che il club ha mancato le coppe europee per la prima volta in sette anni, molti dei potenziali talenti del Rennes dovrebbero andarsene quest'estate: Désiré Doué e Arnaud Kalimuendo sono due dei candidati, così come Arthur Theate. Il nazionale belga, così come il club, sta valutando le proprie opzioni. Il centrale ha un contratto fino al 2027 e nel 2022 si è trasferito dal Bologna.

L’Équipe ritiene che tre club in particolare siano interessati a ingaggiare il difensore centrale del Rennes quest’estate: il club saudita Al-Qadsiah, lo Stoccarda ed il Napoli. Il Rennes però non vuole perdere il giocatore e chiederà quindi almeno 20 milioni di euro per Theate.