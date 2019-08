Repubblica - Affare Lozano definito ieri sera, andrà una percentuale anche al Pachuca

SSC Napoli, colpo Hirving Lozano: lo conferma anche La Repubblica oggi in edicola. Come riferisce il quotidiano, il lungo inseguimento si è infatti concluso ieri, al termine di un summit tra il presidente Aurelio De Laurentiis, l'Ad Andrea Chiavelli, il Ds Cristiano Giuntoli e Mino Raiola, sempre più presente nella strategie di mercato del club partenopeo. Dopo Lorenzo Insigne e Kostas Manolas, ecco anche Lozano.

Tutto ok sul piano fisico: come hanno confermato anche gli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri, il 24enne di Città del Messico ha rimediato solo una botta in Psv-Den Haag dello scorso weekend.

Napoli-Lozano, le cifre dell'affare

Le parti si sono così aggiornate dopo qualche ora all’Hotel Vesuvio, dove è stato raggiunto l’accordo con la società olandese per 42 milioni di euro ed è prevista anche una percentuale da versare al Pachuca, il club in cui il 24enne talento è cresciuto, da calcolare in base al ranking Uefa del Napoli.

Il calciatore, invece, firmerà un contratto quinquennale da 4 milioni di euro netti. Superato anche l'ostacolo dei diritti d'immagine. Mancherebbe ancora qualche dettaglio da limare in realtà, ma l'affare - assicura il quotidiano - non è assolutamente a rischio, anche perché il calciatore ormai vuole solo e unicamente il Napoli. Tuttavia, non è stata ancora allertata Villa Stuart per le visite mediche: in tal senso potrebbe slittare tutto a dopo Ferragosto, in modo da consentire al calciatore di aggregarsi in gruppo in vista della trasferta contro la Fiorentina.