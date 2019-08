Il Mattino - Napoli scatenato, apertura di Lozano a vestire l'azzurro: pronto un maxi contratto!

Calciomercato Napoli - James Rodriguez, Lozano e Everton: il mercato del Napoli è focalizzato su questi nomi, che come riporta Il Mattino, sono loro gli obiettivi per l’attacco. Il direttore sportivo Giuntoli tiene aperti tutti e tre i tavoli con la possibilità che più avanti possa anche uscire fuori qualche altro nome a sorpresa, oppure venir fuori un eventuale affondo a fine mercato su Icardi che l’Inter vuole vendere e sul quale può ripiombare la Juve.

Prosegue intanto il pressing su Lozano, l’attaccante messicano molto sorridente ieri con i compagni del Psv alla partenza per la trasferta del preliminare di Europa League in programma oggi contro i norvegesi dell’Haugesund. Van Bommel non lo ha schierato nella partita di esordio di Eredivisie contro il Twente, dovrà decidere per il match di coppa. Una curiosità social: l’asso del Psv ha un messo un like al post su Twitter della stella di football americano Chad Johnson («Lozano ti stiamo aspettando a casa»), ospite dell’allenamento di rifinitura degli azzurri a Miami all’Hard Roche Stadium. La certezza è che il Napoli continua a lavorare per chiudere la trattativa in maniera positiva (la richiesta del Psv è di 42 milioni) e che da parte dell’attaccante messicano c’è una maggiore apertura al trasferimento (pronto per lui un contratto da 4 milioni a stagione). Anche per questa trattativa il tempo è alleato del club azzurro: se non dovessero arrivare altre offerte la destinazione Napoli al momento sarebbe l’unica e con la prospettiva allettante per Lozano di poter giocare la Champions League dopo essere stato eliminato ai preliminari con il Psv.