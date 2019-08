Lozano-Napoli, Il Roma: Raiola vuole tenersi i diritti d'immagine, la strategia di ADL

L'edizione odierna de Il Roma scrive su Hirving Lozano: "Un like di Hirving su una foto postata da Mertens che posa all’Hard Rock Stadium di Miami con l’ex stella del football americano Chad Johnson fa capire che il giocatore messicano è sempre più vicino al Napoli. L’ambasciatore Adidas ed EA addirritura aveva detto: «Lozano ti stiamo aspettando». E il diretto interessato ha trovato interessante questo invito. Le premesse per acquistarlo ci sono tutte. De Laurentiis ha dato il via libera per sborsare i soldi necessari. Solo che Raiola, agente del giocatore, vuole tenersi i diritti di immagine. Ma un punto di incontro si troverà. Il buon Mino si è impuntato con don Aurelio perchécon Manolas non aveva potuto fare ciò che voleva. E quindi non appena si sono creati i presupposti per un nuovo affare ha deciso di puntare i piedi. Ma conoscendolo sicuramente vorrà fare il bene del suo assistito e quindi un punto di incontro si troverà tranquillamente. Lozano sarebbe fondamentale per l’attacco azzurro considerato che non ci sono altri elementi che hanno le sue stesse caratteristiche. Quando parte palla al piede è difficile prenderlo e poi arrivato di fronte al portiere sa come fare per segnare. Sarebbe l’ideale per le ripartenze azzurre. Dire al posto di chi giocherebbe sarebbe assurdo perché in una grande squadra non si possono fare considerazioni del genere. Il gruppo deve essere forte a prescindere e con Lozano sicuramente lo sarebbe di più"