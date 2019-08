Lozano al Napoli, Gazzetta: ADL pagherà la clausola! Accordo totale sull'ingaggio, unico nodo diritti d'immagine

Calcio mercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive i possibili scenari tra Hirving Lozano ed il Napoli:

Lozano-Napoli, De Laurentiis pagherà la clausola

"Il Napoli sta cercando Hirving Lozano dallo scorso mese di gennaio, Ancelotti ha individuato in lui l’attaccante giusto per attaccare la profondità, una delle particolarità del suo gioco. De Laurentiis s’è convinto a pagare i 45 milioni della clausola, ma il giocatore non vuole cedere i diritti d’immagine a costo zero. Intanto, è stato trovato l’accordo sull’ingaggio: Lozano guadagnerebbe 4 milioni a stagione per 5 anni. Con James e Lozano il salto di qualità sarebbe notevole e la Juventus non sarebbe più lontana. Tra le due trattative, questa è la più prossima alla conclusione. In alternativa si valuta Timo Werner del Lipsia"