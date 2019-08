Calciomercato Napoli - Hirving Lozano sembra essere ad un passo dal trasferimento alla SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti. I negoziati tra le parti continuano, sdoprattutto per superare lo scoglio relativo ai diritti d'immagine.

Lozano-Napoli, si inserisce il Monaco

Nel frattempo, come riporta France Football, il Monaco starebbe sondando il terreno, spiegando al PSV che i 4 milioni d'ingaggio per il messicano non sarebbero un problema, così come non lo sarebbero i diritti d'immagine.