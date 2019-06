Lozano-Napoli, Gazzetta rivela: "C'è da convincere soprattutto la moglie ad accettare il trasferimento"

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI - Continua il pressing del Napoli calcio per arrivare a portare in azzurro il messicano Lozano. Non è facile anche perchè bisogna risolvere alcune situazioni.

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi, si prova a convincere Lozano

Come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli continua il presing per arrivare a Lozano: