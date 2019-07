Lozano-Napoli, retroscena CdM: c'era anche lui nel summit finale per Manolas a Montecarlo, trovato l'accordo!

Calciomercato Napoli - Dopo Kalidou Koulibaly e Kostas Manolas, la SSC Napoli sogna un'altra grande coppia: ossia il tandem offensivo composto da James Rodriguez e Hirving Lozano. Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, il doppio maxi affare è possibile ma servono delle cessioni.

Hirving Lozano sogno mercato Napoli

Mercato Napoli, ADL sogna la coppia James Rodriguez-Lozano

Parallelamente alla trattativa per il talento colombiano, il club partenopeo non ha mai mollato per il messicano. E nel summit di Montecarlo con Mino Raiola che ha portato all’acquisto di Manolas, il Ds Cristiano Giuntoli ha incontrato anche Lozano con le parti che si sono aggiornate sull’accordo già raggiunto qualche settimana fa.

Nonostante l'inserimento del Valencia, la società azzurro ha i mezzi per affondare il colpo quando ci saranno le condizioni. Ma prima bisogna limare i diritti d’immagine, provare ad ottenere uno sconto dal Psv Eindhoven e soprattutto va sfoltito l’organico facendo cassa per finanziare rinforzi così importanti.