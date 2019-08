ULTIM'ORA - Hirving Lozano è atterrato! Domani le visite mediche [VIDEO & FOTO CN24]

Ultimissime calcio Napoli - Hirving Lozano sbarca a Roma! L'attaccante messicano sarà il quarto acquisto del Napoli. Lozano è atterrato con un volo privato all'aeroporto di Roma Ciampino accompagnato dalla propria famiglia. Domani le visite mediche a Villa Stuart e infine l'ultimo step prima di firmare il contratto con il club del presidente Aurelio De Laurentiis. Il calciatore messicano è stato fortemente voluto dal tecnico Carlo Ancelotti. Ad accoglierlo il presidente del club Napoli Ostia Giacomo Borrelli, la compagna Francesca Fajella, quattro membri del club e un piccolo tifoso di nome Francesco. Subito sciarpa azzurra al collo per il messicano.

Lozano-Napoli, il calciatore atterra a Roma! Domani le visite mediche

Lozano è arrivato a Roma. Entro domani si completerà il suo passaggio e vestirà la maglia azzurra del Napoli. Al Psv circa 38 milioni più bonus. La presentazione del calciatore non sarà effettuata in questa settimana come precedentemente stabilito.