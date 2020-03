Dalla Spagna - Atletico Madrid su Lozano! Si lavora alle cessioni di Lemar e Vitolo per l'acquisto del messicano

Calciomercato Napoli - Il futuro di Hirving Lozanoresta in bilico. Il calciatore messicano, arrivato la scorsa estate come l'acquisto più costoso della storia del club di De Laurentiis, non sta vivendo una stagione positiva, anzi. Lozano ha fatto fatica sotto la gestione Ancelotti e ora con Gennaro Gattuso non è mai partito titolare, solo 61 minuti in 11 gare. Intanto, sull'attaccante finisce anche l'Atletico Madrid.

Lozano

Calciomercato Napoli: Lozano Atletico Madrid, le ultime

Ipotesi di addio a fine stagione dal Napoli per Lozano. Come riporta il quotidiano spagnolo 'El Gol Digital', l'Atletico Madrid sarebbe particolarmente interessato al classe '95 del Napoli. L'Atletico lavora per le cessioni di Vitolo e Lemas, dopo aver concluso la doppia operazione in uscita si fionderà sul calciatore del Napoli.