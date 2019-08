Lozano-Ancelotti, retroscena Il Mattino: colpo di fulmine ai Mondiali, era l'obiettivo numero uno in assoluto

Calcio mercato Napoli, interessante retroscena svelato dall'edizione odierna de Il Mattino sull'acquisto della Ssc Napoli di Hirving Lozano

E ora certo che Carlo ha fretta di averlo con sé. Davvero per Ancelotti è stato un autentico chiodo fisso. Più dello stesso James. Da gennaio in poi: voleva solo questo messicano, che ha visto per la prima volta in azione in Germania-Messico, ai Mondiali in Russia e che poi ha fatto seguire dallo scouting azzurro. El Chucky lo ha stregato. E non è facile entrare così nella testa di uno come Carletto. Ed è per questo che ora non vede l’ora di impiegarlo: il fatto che sia già qui lascia intendere che a Firenze potrebbe almeno andare in panchina. Di certo, non sarà titolare con la Fiorentina, ma magari qualche minuto potrebbe iniziare a metterlo nella gambe.

Ieri sera Ancelotti e il figlio Davide gli hanno dato il benvenuto al telefono: per i due era obiettivo numero uno. In assoluto. Non hanno mai perso le speranze neppure quando Raiola, a giugno, aveva frenato: Ancelotti, a dir il vero, si aspettava l’approdo già a Dimaro. Ovvio che sarebbe stato meglio.