Lozano al Siviglia? Monchi chiama il Napoli: fissato il prezzo per la cessione immediata, ma c'è un problema

Calciomercato Napoli le ultimissime sul futuro di Hirving Lozano. L'ex dirigente della Roma Monchi, oggi al Siviglia, avrebbe chiesto informazioni al club azzurro riguardo Hirving Lozano, secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, per provare a portare il messicano in Andalusia la prossima stagione.

Mercato Napoli, novità Siviglia-Lozano

La risposta del club sarebbe stata chiara: almeno 38 milioni per il via libera e per la cessione di Lozano già la prossima estate. Le richieste della SSC Napoli, però, non sembrano al momento compatibili con le possibilità economiche del club spagnolo.Ma la trattativa è appena agli inizi.