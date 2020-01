Lobotka-Napoli, Gazzetta: se non gioca stasera, allora il Celta si è rassegnato alla sua cessione al Napoli

Calciomercato Napoli - Gli indizi che arrivano dalla Galizia convogliano verso la prova: il centrocampista slovacco del Celta Vigo Stanislav Lobotka è vicinissimo alla Ssc Napoli. Lo afferma l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

“Stasera il Celta giocherà contro l’Osasuna. Al momento è più probabile che il centrocampista slovacco non scenda in campo stasera e il perché lo ha spiegato il tecnico del club Oscar Garcia Junyent. Il giocatore è preso dalla trattativa e vuole il Napoli, con il quale ha un accordo di massima. Ma c’è da attendere la volontà del club spagnolo e pure l’esigenza di non creare problemi sulla piazza. Se Lobotka non dovesse giocare, significherebbe che con ogni probabilità i dirigenti galiziani si sono rassegnati alla sua cessione, ma è ovvio che stiano pensando già a come sostituirlo”