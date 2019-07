Mercato Juve - Si avvicina Mauro Icardi. La Juventus ha reso noti i numeri di maglia per i calciatori che quest'oggi partiranno per la tournée in Asia. Di seguito il comunicato con tanto di numeri di maglia assegnati, liberato il 9 che non sarà più di Gonzalo Higuain che indosserà quindi la numero 21. Numero 9 che sembra quindi liberato per l'arrivo di Mauro Icardi. Sul calciatore c'è da tempo anche il calcio Napoli:

Numeri di maglia Juve 2019

Questo l'elenco dei bianconeri in partenza: