L'Atletico beffa il Napoli su Mandava? Pronta l'offerta per prenderlo subito

L'Atletico Madrid si muove concretamente per Reinildo Mandava. Secondo la stampa transalpina, il club spagnolo avrebbe già presentato la prima offerta al Lilla; sebbene in un primo momento fosse stata valutata la possibilità di ingaggiarlo da svincolato per la prossima stagione (il contratto scade a giugno), l'obiettivo è averlo prima della chiusura del mercato invernale. Il calciatore mozambicano, classe 1994, è uno dei punti di forza dei campioni di Francia in carica e ha deciso di non rinnovare. Sulle sue tracce, in passato, c'erano anche Napoli e Lazio. A riportarlo è Tmw.