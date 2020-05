Koopmeiners, l'agente: "Al momento nessun contatto con il Napoli, è tra i migliori del campionato olandese"

Ultime calciomercato Napoli. A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" intervenuto Michael Janssen, agente della Wassermann, agenzia che gestisce tra gli altri Koopmeiners, Janmaat, Akè e Vardy.

"Stop in Olanda? Secondo me poteva anche andare differentemente ma alla fine la salute delle persone è al primo posto, quindi capisco la decisione. Calciomercato ai tempi del coronavirus? All'inizio è stato un problema per tutto il mondo, soprattutto in Europa e in Italia. Bisognerà capire che tipo di budget possono avere ora a disposizione le società e regolarsi di conseguenza. Il calcio subirà lo stesso tipo di ripercussioni che si abbatteranno sul resto dell'economia.

Koopmeiners accostato al Napoli? Da mesi in Italia il suo nome viene accostato a vari club, non solo al Napoli, anche all'Inter. Al momento però, non c'è assolutamente nulla, anche perché siamo fermi e i club devono fare i conti perché parliamo quando parliamo di Koopmeiners, parliamo di un giocatore tra i più forti del calcio olandese, quindi non è che ci può fare un'operazione low cost, è un calciatore che costa tanto.

Koopmeiners ha caratteristiche da capitano nato, è giovane ma sembra un veterano. A 22 anni guida i compagni e sa vedere calcio. Quest'anno ha segnato molto, anche se diversi gol su calcio di rigore. In carriera ha fatto anche il difensore perchè ha l'intelligenza di adattarsi a fare altri ruoli, ma per le sue caratteristiche e qualità tecniche il suo ruolo naturale è a centrocampo.

Calciatori che in passato il Napoli ha trattato della nostra agenzia? Per Janmaat ci fu una possibilità, poi però andò diversamente. Aké? Non posso parlarne, perché lo gestisce più da vicino un altro collega. Anche altri miei calciatori vengono spesso accostati al Napoli, specie dal campionato olandese e belga. Si vede che il Napoli guarda molto a quei campionato. Io personalmente comunque, e in generale l'agenzia, abbiamo un ottimo rapporto con il club di De Laurentiis.

Il Napoli cerca un attaccante, perchè non Vardy? Chi lo sa (ride, ndr). Vi do io un nome dalla nostra scuderia: Jordan Larsson dello Spartak Mosca, è il figlio del grande Henrik Larsson ed è un profilo davvero interessante".