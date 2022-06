Kiss Kiss Napoli - Idea Nandez! Avviati i contatti col Cagliari, ma ad una condizione

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il mercato del Napoli? Si attendono richieste per Diego Demme, dovesse partire l’indiziato numero uno è Nahitan Nandez: sono stati avviati anche i contatti con il Cagliari. Non ci sono ancora offerte eclatanti per Demme, ma in caso di partenza ci sarebbe già il nome di Nahitan Nandez.

Da valutare poi Matteo Politano, Adam Ounas e Andrea Petagna. Il Napoli con le uscite di Lorenzo Insigne e Faouzi Ghoulam ha già provveduto con Kvaratskhelia e Mathias Olivera, dovessero lasciare Ospina e Mertens arriverebbero un portiere ed un attaccante"