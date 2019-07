Juve su Lukaku, per Icardi resta solo il Napoli

Calciomercato - La Juventus ha cambiato la propria strategia e se Paulo Dybala accetterà il suo trasferimento al Manchester United di fatto chiuderà l'acquisto di Romelu Lukaku stravolgendo, con un'unica mossa, tante delle strategie di mercato di ben più di un singolo club italiano. Uno su tutti è ovviamente l'Inter che in un colpo solo si ritroverebbe non con uno, bensì con due cerini in mano. Sì perché il club nerazzurro perderebbe sia la prima e unica richiesta fatta da Antonio Conte sul mercato, Lukaku, sia la principale pretendente al più grande problema presente oggi in rosa, Mauro Icardi.

Per Icardi resta soltanto il calcio Napoli

Con Ronaldo, il confermato Mandzukic e l'arrivo di Lukaku a disposizione di Maurizio Sarri, la Juventus abbandonerà la pista Icardi dando campo libero a quella che è ed è sempre stata l'unica alternativa ai bianconeri nella testa del giocatore: il Napoli. Icardi è sempre stato interessato a rimanere soltanto in Serie A e spingeva per la Juventus per restare vicino a Milano dove la moglie Wanda e i figli continuerebbero a vivere.

Distanza Inter-Napoli