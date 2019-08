James Rodriguez-Napoli, Marca: Zidane ha ribadito che non vuole il giocatore, chiesta la cessione il prima possibile

Mercato Napoli - Il nome che in senso assoluto maggiormente sta infiammando le fantasie dei tifosi del Napoli è senza ombra di dubbio quello di James Rodriguez. La strada per arrivare al colombiano, infatti, non è per niente facile ed a complicare ulteriormente le cose c'è questa sorta di braccio di ferro tra il Real Madrid ed il tecnico Zidane: da un lato, infatti, la dirigenza vorrebbe confermarlo, ancor di più dopo il KO di Asensio, mentre dall'altra parte l'allenatore francese non vorrebbe averlo nella sua rosa.

James Rodriguez Napoli

James Rodriguez-Napoli, braccio di ferro tra Real e Zidane

A tal proposito, secondo quanto riportato da Marca, il francese avrebbe ribadito la sua intenzione di non voler assolutamente puntare su di lui e per questo ne avrebbe chiesto la cessione in maniera rapida. Vuole, infatti, avere a disposizione la rosa effettiva il prima possibile. A fare da contrappeso, però, c'è la volontà da parte del Real Madrid di continuare a chiedere 50 milioni per lasciarlo andar via ed a queste cifre il Napoli non sembra disposto ad arrivare.