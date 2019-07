James Rodriguez - Napoli, Gazzetta: guerra di nervi tra De Laurentiis e Florentino. Nessuno dei due vuole cedere: si tratta a oltranza

Calciomercato Napoli - Ormai è diventata una vera e propria guerra di nervi tra il Napoli ed il Real Madrid per James Rodriguez, stando a quanto riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il presidente Aurelio De Laurentiis sta conducendo la trattativa dallo Sport Hotel Rosatti a Dimaro, ma le parti non si schiodano dalle proprie proposte. C'è il Real con Florentino Perez che chiede 42 milioni di euro e una cessione a titolo definitivo. E invece un Napoli che cerca di ottenere un po' di sconto e magari una formula di pagamento più comoda.

Napoli - James, guerra di nervi tra De Laurentiis e Florentino

Nessuno dei due si muove e cede di un millimetro. Si tratta ad oltranza, con il calciatore che attende in Colombia, in vacanza, di conoscere la sua prossima destinazione, e spera sia Napoli. Nel frattempo parla costantemente con Ancelotti. Insomma, è un giochino che potrebbe far male a entrambi, a De Laurentiis, perché correrebbe il rischio di non avere il giocatore, possibilità alla quale Ancelotti non vuole nemmeno pensare. Florentino, invece, potrebbe ritrovarsi con un capitale inutilizzato.